Es geht um die Antisemitismus-Vorwürfe Peter Maffay übt Kritik an Echo-Verleihung

Am heutigen Donnerstagabend werden in Berlin die Echos vergeben. Doch dass der wichtigste deutsche Musikpreis ausgerechnet am 12. April, dem Holocaust-Gedenktag in Israel, vergeben wird, schmeckt Rockstar Peter Maffay (68, "MTV Unplugged") so gar nicht. Denn die diesjährige Preisverleihung wird von einem Antisemitismus-Vorwurf überschattet. Die Rapper Farid Bang (31) und Kollegah (33) sind für einen Echo nominiert, obwohl es in einem ihrer Liedtexte heißt: "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen". Der Ethik-Beirat des Bundesverbandes Musikindustrie beschäftigte sich zwar mit dem Fall, gab am Ende aber grünes Licht für die beiden Rapper.