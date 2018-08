"Es geht mir besser" Roseanne Barr vertraut nun einem neuen Arzt

Die Komikerin hatte Valerie Jarrett (61), eine langjährige Beraterin von Barack Obama (57), in einem längst gelöschten Tweet als eine Mischung aus der "Muslimbruderschaft und Planet der Affen" bezeichnet. Daraufhin war die erfolgreiche Neuauflage ihrer Sitcom "Roseanne" abgesetzt worden. Der US-Sender hat inzwischen erklärt, dass im Oktober unter dem Titel "The Conners" ein Spin-off anlaufen soll, an dem Barr nicht beteiligt ist.