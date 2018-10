Es geht auch ohne sie weiter "The Conners"-Cast äußert sich zum ersten Mal zu Roseanne Barrs Abgang

Der "The Conners"-Cast ist Roseanne Barr dankbar

Doch schnell wurde klar, dass der Cast und auch ABC an der Geschichte festhalten wollen. So sei die Idee zur Fortsetzung "The Conners" entstanden, zu der der "Roseanne"-Hauptcast wieder vor der Kamera steht, allerdings ohne Roseanne Barr. Die zeigte sich nach ihrem Tweet-Skandal reumütig und gab alle kreativen und finanziellen Rechte an der Show ab, sodass die gesamte "Roseanne"-Crew an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Die Schauspieler sind ihrer Kollegin dankbar dafür: "Das war ein großer Schritt, uns diese Chance zu geben", so Goodman. ABC hat bereits durchsickern lassen, dass Roseanne Barrs Abwesenheit in der neuen Serie mit ihrem Serientod einhergehen wird.