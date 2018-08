Pro Jahr werden in Landshut im Schnitt 400 Paare getraut. Probleme wegen Terminen gibt es in der Stadt eigentlich nicht. Nur an zwei Tagen im Juli und August wird es ein bisschen schwierig; denn dann darf jeweils auf der Burg Trausnitz standesamtlich geheiratet werden. Bei diesen Terminen kommen viele Anfragen – auch von außerhalb.