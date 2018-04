Keine allgemeine Kindergartenpflicht in Deutschland

Eine allgemeine Kindergartenpflicht gibt es in Deutschland nicht, die Früherziehung ist Sache der Länder und Kommunen. In Berlin müssen Kinder mit Sprachproblemen bereits verpflichtend für mindestens 18 Monate in die Kita. Zumindest in der Theorie. Doch die "Kitapflicht" wird von den meisten der betroffenen Familien ignoriert. 90 Prozent der fraglichen Kinder bleiben bis zur Einschulung zu Hause. Die CDU spricht von "Staatsversagen". Die meisten der Familien, die gegen die Kitapflicht für ihre Kinder verstoßen, leben in Neukölln. Die neue Familienministerin Franziska Giffey (SPD) war dort bis vor Kurzem Bürgermeisterin. Sie hatte immer wieder laut über eine Kitapflicht für Kinder mit Sprachproblemen nachgedacht.