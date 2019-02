Es bleibt bei zehn Episoden "Nightflyers": Serie von George R. R. Martin schon abgesetzt

Mit viel Spannung wurde die Serie "Nightflyers" aus der Feder von George R. R. Martin (70) erwartet. Mit ebenso viel Ernüchterung dann aber die erste Staffel des Sci-Fi-Grusels bedacht. Und so wurde die Serie des "Game of Thrones"-Erfinders nach nur einer einzigen Staffel nun schon wieder auf den Mond geschossen, berichtet die US-Seite "The Hollywood Reporter". Demnach habe sich der produzierende Sender Syfy dazu entschieden, die Serie nach lediglich zehn Episoden abzusetzen.