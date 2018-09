Erzieher, Vater, Tätowierer Acht spannende Fakten zu "X Factor"-Juror Sido

Sein Lieblingsbuch

Sido hat nach eigenen Angaben in seinem Leben nur ein einziges Buch gelesen, das er gleichzeitig zu seinem Lieblingsbuch erklärte: "Krabat" von Otfried Preußler.

Zensierte Hommage an sein Zuhause

Der Rapper wuchs gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester bei der alleinerziehenden Mutter in Berlin auf, seinen Vater hat er nur zweimal gesehen. Seine Hommage "Mein Block" an den Plattenbau katapultierte ihn 2004 ganz nach oben in die deutschen Charts, das dazugehörige Album "Maske" schaffte es auf Platz drei, wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aber auf den Index gesetzt.

Schule und Ausbildung

Nach der neunten Klasse verließ Sido die Gesamtschule mit einer Durchschnittsnote von 4,7 und begann danach eine Lehre als Erzieher. Die Ausbildung brach er allerdings ab.

Ein eigenes Tattoo-Studio...

Mitte 2010 eröffnete Sido in Berlin ein Tattoo-Studio unter dem Namen "Ich und meine Katze", 2015 kam dann ein zweiter Laden in München hinzu. Teilweise versuchte sich Sido sogar selbst als Tätowierer, inzwischen sind beide Geschäfte aber wieder geschlossen.

... und eine eigene Spirituosen-Marke

Seit Oktober 2015 verkauft Sido seinen eigenen Wodka gemeinsam mit Erfolgs-Brenner Josef Farthofer aus Österreich. Unter dem Namen "Kabumm" gibt es 0,7 Liter Wodka - und auch Gin - für stolze 80 Euro.