Erstmals im Free-TV So wird der Kino-"Tatort: Tschiller - Off Duty" von Til Schweiger

Das Mädchen will in der Türkei wohl auf eigene Faust ihre Mutter rächen. Als Nick herausfindet, dass auch noch sein Erzfeind aus dem türkischen Knast entkommen konnte, weiß er, dass seine Tochter in Gefahr ist. So muss er wieder das tun, was er am besten kann: Er greift zur Waffe. Als er in Istanbul erfährt, dass seine Tochter in die Fänge russischer Gangster geraten ist und zwielichtige Organhändler sie nach Moskau verschleppt haben, wo sie Lenny "ausschlachten" wollen, beginnt für Nick endgültig ein Rennen gegen die Zeit...