Erstmals im Free-TV Das steckt hinter "Check Check" und "Frau Jordan stellt gleich"

Bei ihrer Arbeit zeige ihre Rolle "echt Eier, ist unkonventionell und selbstbewusst und eine Kämpferin für die Sache", so Bauerfeind. "Sie schießt lieber übers Ziel hinaus, als es gar nicht zu erreichen. Beruflich super, privat liegt sie dagegen oft falsch." Und warum braucht es eine Comedyserie über das Thema Gleichstellung? "Katholizismus und Feminismus ähneln sich ja in Sachen Humorlosigkeit. Wobei ich finde, der Feminismus steht zu Unrecht in der Ecke, denn das kann sehr lustig sein", stellte Bauerfeind klar. "Wir finden, es ist Zeit auch mal über das Thema zu lachen - was übrigens nicht dasselbe ist, wie sich darüber lustig zu machen." Eine zweite Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" ist bereits in Produktion.