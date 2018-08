Erstes Zwischenfazit der Polizei Jan Ullrich: Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Zuvor hatte die Pressestelle der Frankfurter Polizei der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt, dass Ullrich "in den frühen Morgenstunden" am Freitag in einem Hotel in Frankfurt-Sachsenhausen "nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung vorläufig festgenommen" wurde. Ihm wird vorgeworfen, "mit einer bei ihm weilenden Escortdame in Streit geraten" und später "diese körperlich attackiert und verletzt" zu haben.