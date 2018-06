Erstes TV-Interview Thomas Markle packt aus: "Ich war eifersüchtig auf Prinz Charles"

Entschuldigung nach Paparazzo-Bildern

Der ehemalige Beleuchtungsregisseur, der heute in Mexiko lebt, konnte wegen einer Herzoperation nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen. Zuvor hatte er mehrere Male seine Meinung darüber geändert, ob er nach England kommen wolle oder nicht. Britische Medien hatten enthüllt, dass er mit einem Paparazzo zusammengearbeitet habe, um Schnappschüsse, auf denen er in einem positiven Licht erscheint, zu stellen. Für diesen "schweren Fehler" habe er sich bei Harry und Meghan entschuldigt, so Markle.