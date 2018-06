Erstes Studioalbum in Arbeit "Sturm der Liebe": Abschied von Schauspielerin Louisa von Spies

Es war ein kurzes Intermezzo: Die Münsteraner Schauspielerin Louisa von Spies (34) verlässt die Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" (werktags, 15:10 Uhr, das Erste) schon wieder. Seit 7. Mai war sie darin als durchgestylte Desirée zu sehen. Am morgigen Freitag nimmt sie ihren Hut. Danach kümmert sie sich unter anderem weiter um ihr erstes Studioalbum. Wie es darum steht, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei verrät die Frau, die ihrem Nils (Florian Stadler) in der TV-Serie total den Kopf verdrehte, aber auch, was sie privat an Männern anziehend findet.