Erstes Spiel am Sonntag Bayern gegen Berlin: Sticheleien zum Final-Auftakt

Jetzt der Showdown am Sonntag (15 Uhr, Audi Dome) in der Finalserie (best of five) (hier geht's zum Ticket-Gewinnspiel). "Wir haben den Meister ausgeschaltet und uns zum ersten Mal, seit ich hier bin, gegen Bamberg durchgesetzt. Das gibt Selbstvertrauen", sagte Kapitän Anton Gavel, "wir sind froh, aber nicht ausgelassen – gewonnen haben wir noch nichts."