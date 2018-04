Erstes Serien-Festival Paula Beer ist Deutschlands stylische Vertretung in Cannes

Kurz vor den Filmfestspielen trifft sich in Cannes derzeit die internationale Fernsehbranche, um über die Zukunft des Mediums TV und vor allem über Serien zu diskutieren. In der Jury des Festivals namens Canneseries, das 2018 zum ersten Mal ausgerichtet wird, sitzt unter anderem die deutsche Schauspielerin Paula Beer (23, "Bad Banks"). Am 11. April wird sie gemeinsam mit den anderen Juroren insgesamt sechs Preise vergeben. Die Looks der 23-Jährigen, die sie bislang in Cannes präsentierte, hätten eine eigene Auszeichnung verdient.