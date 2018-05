"Ihr seid spitze! Ihr seid top in der Bundesliga. Danke für alles!", rief Kovac den Fans auf dem Römer zu. Vor dem Trainingsauftakt am 8. Juli in München macht er nun Familienurlaub mit Frau Kristina und Tochter Laura Kurzurlaub in Kroatien. Und am zweiten August-Wochenende steht das erste Pflichtspiel als Bayern-Coach an: Im Supercup. Gegen Pokalsieger Eintracht. In Frankfurt. Tja – selbst "eingebrockt".