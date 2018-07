Erstes gemeinsames Magazin-Cover Kylie Jenner und Travis Scott glauben nicht an den "Kardashian-Fluch"

Kylie Jenner (20, "Keeping Up With the Kardashians") und ihr Freund Travis Scott (26) haben so offen über ihre Beziehung und das Elternsein geredet, wie noch nie zuvor. In einem Interview mit dem US-amerikanischen "GQ"-Magazin stellte das Paar außerdem klar, dass sie nicht an den sogenannten "Kardashian"-Fluch glauben.