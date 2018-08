Erstes Foto auch auf Instagram Natascha Ochsenknecht zeigt sich mit ihrem neuen Freund

Im Jahr 2017 ging die Beziehung von Natascha Ochsenknecht (53) mit Fußballer Umut Kekilli (34) in die Brüche. Seitdem galt sie als Single. Nun ist die 53-Jährige wieder in festen Händen. Bei einer Veranstaltung auf Mallorca posierte sie Arm in Arm mit dem neuen Mann an ihrer Seite und die beiden strahlten förmlich um die Wette. Der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte das Management von Natascha Ochsenknecht die Beziehung.