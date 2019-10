Erstes Bild der Kleinen Diesen Namen trägt Nick Carters neues Töchterchen

Am 02. Oktober sind der "Backstreet Boy" Nick Carter (39, "Everybody") und seine Ehefrau Lauren Kitt (36) zum zweiten Mal Eltern geworden. Den Namen seiner neuen Tochter wollte der Sänger zunächst zwar nicht verraten, bei Instagram wurde der stolze Vater nun aber schwach. So verriet Carter, dass sein neues Töchterchen den irischen Namen Saoirse trägt.