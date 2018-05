Erstes Bild auf Instagram Chrissy Teigen zeigt der Welt ihr Baby

Bereits am Mittwochabend bestätigte Teigen die Geburt ihres zweiten Kindes via Twitter. Damals schrieb sie "Jemand ist hier" und setzte dazu zwei Babytrinkflaschen-Emojis und zwei freudestrahlende Smileys. Vater des Kindes ist natürlich ihr Mann John Legend (39, "All Of Me"). Die beiden sind seit 2013 verheiratet und begrüßten bereits im Jahr 2016 Töchterchen Luna Simone auf der Welt.