Erster Weltmeistertitel Ex-Formel-1-Stars: Flavio Briatore erinnert an Michael Schumacher

Als Benetton-Rennfahrer gewann Schumacher 1992 in Belgien seinen ersten Grand Prix und wurde 1994 und 1995 Formel-1-Weltmeister. 1996 wechselte er zu Ferrari, wo er bis 2006 aktiv blieb. 2000 bis 2004 gewann der Rekordweltmeister fünfmal in Folge die Weltmeisterschaft. Nach einer mehrjährigen Pause kehrte er 2010 für drei Jahre zu Mercedes in die Formel 1 zurück. Seine beste Gesamtplatzierung in dieser Zeit war der achte Rang im Jahr 2011.