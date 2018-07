Erster TV-Auftritt nach dem Rauswurf Roseanne Barr: Weiterer Seitenhieb gegen Valerie Jarrett

"Valerie, lass uns das ausdiskutieren"

Roseanne Barr scherzt zu Beginn des Segments über den Tweet: "Ich wurde gehackt!" Woraufhin ihr Sean Hannity bescheinigte: "Sie haben immerhin Ihren Sinn für Humor nicht verloren!" Barr erklärt, dass sie "so schockiert" gewesen sei, dass ihr vorgeworfen wurde, der Tweet sei "rassistisch" und nicht "politisch", so wie sie ihn empfunden habe. Sie als "Rassistin" zu bezeichnen, sei das Schlimmste, was man ihr als Jüdin unterstellen könne, vor allem da sie mit Holocaust-Überlebenden aufgewachsen sei.