Am 27. September 2018 läuft in den USA bereits die 15. Staffel von "Grey's Anatomy" an. Die "Staffel der Liebe", wie die Macher der Serie bereits verkünden ließen. Der erste Trailer zu den neuen Folgen der beliebten Ärzteserie verrät nun: Auch die Hauptfigur Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) könnte ins Liebeschaos geraten.