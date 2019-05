Am Supercup nehmen in der Regel der deutsche Meister und der Pokalsieger der vorangegangenen Spielzeit teil. Gewinnt eine Mannschaft das nationale Double, tritt sie gegen den Vizemeister an. Übertragen wird der Supercup 2019 im "ZDF", "Eurosport Player" und auf "Eurosport 2 HD Xtra". Darüber hinaus wird das Spiel auch in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern ausgestrahlt.