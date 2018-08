Erster Post nach der Geburt "Liebe auf den ersten Blick": Motsi Mabuse schwärmt von ihrer Tochter

"Wir lieben dich jenseits aller Vorstellungskraft"

Die Neu-Mama könne es "immer noch nicht glauben", dass das kleine Mädchen nun zu ihnen gehöre. Außerdem könne sie all die Gefühle, die sie nun empfinde, gar nicht beschreiben. Mabuse schreibt, dass sie immer dachte, sie wisse, was Liebe bedeute, doch was sie jetzt fühle, würde der Beschreibung von Liebe nicht gerecht werden. Zudem geloben sie und ihr Mann, dass sie "ihr Bestes geben" werden, sich um "diesen kleinen Engel" zu kümmern. "Wir lieben dich jenseits aller Vorstellungskraft", so die 37-Jährige.