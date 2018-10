Erster Post mit Eheringen Gwyneth Paltrow: Das zeigt sie ihren Fans nach der Hochzeit

Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man 3") und Brad Falchuk (47) haben neue Ringe - und die zeigen die beiden nun auch auf Instagram. Angeblich am Samstag haben sie sich in einer privaten Zeremonie in den Hamptons das Jawort gegeben, wie unter anderem "E! News" berichtete. Nun teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem zwei Hände zu sehen sind, die goldene Eheringe tragen.