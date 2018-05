Jetzt ist es endgültig offiziell: Tesla-Boss Elon Musk (46) und die Musikerin Grimes (30, "Art Angels") sind ein Paar. Spatzen pfiffen das Gerücht bereits seit einigen Tagen von den Dächern, doch bestätigt wurde es bisher noch nicht. Auf der diesjährigen Met Gala in New York kamen die beiden nun allerdings händchenhaltend am roten Teppich an und räumten damit alle Zweifel aus dem Weg. Musk und Claire Boucher, so der bürgerliche Name der kanadischen Sängerin, sollen seit rund einem Monat zusammen sein.