Erster Auftritt im Dezember Lesbische Superheldin: Ruby Rose wird zu Batwoman

Ruby Rose (32, "Orange Is The New Black") wird die erste offen homosexuelle Superheldin in einer TV-Serie spielen: Die Schauspielerin übernimmt die Rolle der Batwoman. Diese soll den US-Fernsehzuschauern im Dezember auf dem Sender CW in einer Crossover-Episode mit anderen Comic-Helden, darunter Arrow, The Flash und Supergirl, vorgestellt werden. Eine eigenständige Serie über Batwoman alias Kate Kane wird dann voraussichtlich im kommenden Jahr anlaufen. Kane wird vom Sender vorab als eine gut ausgebildete Straßenkämpferin beschrieben, die leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit kämpft und gerne ihre Meinung sagt.