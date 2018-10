Stuttgart - Beim FC Bayern ist Trainer Niko Kovac bereits angezählt. Doch die erste Trainerentlassung dieser Bundesliga-Saison erfolgte in Stuttgart. Die Schwaben stehen nach sieben Spieltagen mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Bis auf Weiteres sollen Ex-Nationalspieler und U23-Coach Andreas Hinkel, Athletiktrainer Matthias Schiffers, Torwarttrainer Marco Langner und Andreas Schumacher aus dem Nachwuchsleistungszentrum die Mannschaft betreuen. Korkut hatte den VfB Ende Januar übernommen und in der letzten Spielzeit noch auf Rang sieben geführt. In dieser Saison gelang ihm mit den Stuttgartern aber bislang nur ein Sieg.