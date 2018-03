Zumindest das Grundgefühl stimmt beim Ex-Champion, der in seinem vierten Jahr bei Ferrari seinen ersten Titel mit den Roten anstrebt: "Das Auto funktioniert. Wie gut es funktioniert, bemisst sich aber auch an den anderen." Die anderen, das dürfte auch 2018 in erster Linie wieder Mercedes sein. Der neue W09 des Weltmeister-Teams der letzten vier Jahre machte in Barcelona einen guten ersten Eindruck, auch wenn hinter der Stärke des Silberpfeils nicht nur wegen der kühlen Witterung einige Fragezeichen stehen.

Auch Red Bull dürfte Ferrari und Mercedes wieder herausfordern zu können. Den größten Sprung scheint Renault mit dem Emmericher Nico Hülkenberg gemacht zu haben. Traditionell legt aber kein Team bei den Tests alle Karten auf den Tisch, gerade Mercedes hatte in den vergangenen Jahren im Gefühl der Stärke vor allem bei der Motorleistung ein paar Prozent zurückgehalten.

Wetter soll in der zweiten Testwoche besser werden

Zumindest hat Vettel trotz der "teilweise verlorenen Tage" einen leichten Vorteil gegenüber seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton. Der Weltmeister aus England hatte an den ersten drei Tage insgesamt lediglich 25 Runden mit dem Mercedes gedreht, auch am Donnerstag ging der 33-Jährige erst am Nachmittag auf die Stecke.

Vettel konnte am Dienstag bei "Bedingungen an der Grenze", wie er es nannte, immerhin 98 Runden zurücklegen. Auch am Donnerstag war der 30-Jährige vormittags 35 Runden auf der Strecke, ehe er sich Zeit für eine Mittagspause nahm, als der Kurs abtrocknete und damit schnellere Zeiten zuließ.

Aber Vettel lässt sich nicht unter Druck setzen. Immerhin soll das Wetter in der zweiten Testwoche (6. bis 9 März) deutlich besser werden. Dann wird es genug Gelegenheiten zum Kilometerhamstern geben.

Lesen Sie hier: Yannic Seidenberg - So macht man Party mit Lindsey Vonn