Erste Symptome Gwyneth Paltrow: So bereitet sie sich auf die Wechseljahre vor

Sie möchte das Image der Menopause aufpolieren

Auf die Emotionen, die Frauen in dieser Phase erwarten, geht Paltrow in einem Video auf Instagram ein: "Ich erinnere mich daran, als meine Mutter durch die Menopause ging. Es war ein Riesending und sie war traurig über all ihre Gefühle." Sie würde gerne die Art ändern, wie wir über die Menopause reden: "Ich finde, die Menopause hat einen wirklich schlechten Ruf und muss überdacht werden. Ich denke nicht, dass es in unserer Gesellschaft ein gutes Beispiel für eine ehrgeizige Frau in der Menopause gibt."