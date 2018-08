München - Mit Jupp Heynckes auf der Trainerbank ist es am Ende der vergangenen Saison "nur" ein Titel geworden. Mit mehr als 20 Punkten Vorsprung auf den Zweiten sicherte sich der FC Bayern wieder einmal den Meistertitel – es war der sechste in Folge. Ansonsten blieb der Trophäenschrank jedoch leer: In der Champions League scheiterten die Münchner im Halbfinale an Real Madrid, im Finale des DFB-Pokals musste sich die Mannschaft der Frankfurter Eintracht und Trainer Niko Kovac geschlagen geben.