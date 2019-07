Konzept: Wie werden die prominenten Identitäten gelüftet?

In der Live-Show von "The Masked Singer" treten nacheinander zwei anonyme Promis in Kostümen gegeneinander an. Jeder Star gibt vor seinem Auftritt ein paar Hinweise zu seiner wahren Person. Nach den Gesangsauftritten geben die Jurymitglieder ihre Tipps zur Identität der Promis ab. Die Zuschauer können dann per Telefon einen Sieger des Battles wählen, der sicher in der nächsten Runde ist. Der Verlierer muss bis zum Ende der Show vor einer möglichen Enttarnung zittern.