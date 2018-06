Die Kieler schlossen die vergangene Zweitligasaison auf dem dritten Platz ab und verpassten den Aufstieg in die Bundesliga erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg. Aus eben dieser sind die Kieler den Löwen noch in bester Erinnerung. In den denkwürdigen Relegationsspielen zum Verbleib in der zweiten Liga setzten sich die Münchner vor drei Jahren in letzter Sekunde durch ein Tor von Kai Bülow durch