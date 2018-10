Erste Gerüchte Dschungelcamp 2019 mit "Eis am Stiel"-Star Sibylle Rauch?

Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht im Frühjahr 2019 in die 13. Staffel. Wie immer gibt der Sender die Promis, die in den australischen Dschungel ziehen, erst kurz vor Sendestart bekannt. Die "Bild"-Zeitung will schon die ersten Kandidaten erfahren haben. So soll Sibylle Rauch (58) beim Dschungelcamp 2019 dabei sein. Die 58-Jährige ist eine ehemalige Erotikdarstellerin. Als Schauspielerin war sie in einigen Teilen der Kultreihe "Eis am Stiel" zu sehen.