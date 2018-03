Erste Fotos ihres After-Baby-Bodys Eine Woche nach der Geburt: Ana Ivanovic trainiert schon wieder

Die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic (30) ist am 19. März 2018 zum ersten Mal Mama geworden. Die Ehefrau von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (33) brachte in den USA einen Sohn zur Welt. Während ihrer Schwangerschaft hatte sie sich in der Öffentlichkeit rar gemacht. Fotos mit Babybauch: Fehlanzeige! Nun hat sie ihren Fans auf ihren Social-Media-Accounts ihren After-Baby-Body präsentiert. Nicht mal eine Woche nach der Geburt trainiert sie bereits wieder.