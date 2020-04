Löwen-Podcast: Michael Köllner ist Premierengast

Die Premierenfolge geht am Freitagabend um 19 Uhr online, erster Gesprächspartner ist kein Geringerer als Sechzig-Coach Michael Köllner. Der Podcast wird vom ehemaligen Löwen-Spieler Jan Mauersberger moderiert und soll wöchentlich erscheinen, aufgrund der Spielpause in der 3. Liga hat der Verein für die kommenden Wochen jedoch eine höhere Frequenz an Folgen angekündigt.