Five Guys plant zwei weitere Filialen in München

Doch dabei soll es nicht bleiben – das Unternehmen plant zwei weitere Filialen in München aufzumachen. Das zweite Lokal soll noch 2018 eröffnet, Anfang 2019 dann das dritte. Eines dieser Restaurants soll dann in der Münchner Innenstadt eröffnen. Denn schon bei der ersten Filiale suchten die Verantwortlichen eigentlich nach einem Objekt in "hochfrequentierter Innenstadtlage". Dieser Plan ist mit den Riem Arcaden nur bedingt aufgegangen. Sei's drum: Fast-Food-Fans werden sich für die neuen Burger mit Sicherheit auch in den Münchner Osten begeben.