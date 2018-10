München - Man kann schlechter wohnen, wenn man in München zu Besuch ist: Der Gast, der in einem der 34 Zimmer des gerade eröffneten "Marias Platzl" am Mariahilfplatz aufwacht, fällt beim Verlassen des Hotelfoyers quasi einmal um und landet auf der Auer Dult – freilich nur dann, wenn gerade Dult ist. Derjenige, der die Trödelsaison gerade verpasst, dem mag wohl auch nicht gram sein, denn Münchnerisches bekommt er auch direkt in seinem Hotel – so wünscht es sich zumindest Chef Peter Inselkammer.