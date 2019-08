Erste Bilder bei Instagram Yolanda Hadid: Das ist der neue Mann an ihrer Seite

Yolanda Hadid (55) macht es offiziell. Nachdem sie bereits im Juli dieses Jahres eine neue Liebe angedeutet hat, zeigt sie diese nun auch der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit dem Geschäftsmann Joseph Jingoli schlenderte sie Hand in Hand durch die Straßen von New York City. Später veröffentlichte sie bei Instagram gemeinsame Schnappschüsse sowie eine romantische Songzeile aus "Bless the Broken Road" der US-amerikanischen Country-Band Rascal Flatts.