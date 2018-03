Und so erwischte es die Bayern im fünften Pflichtspiel-Duell mit RB Leipzig zum ersten Mal, alle bisherigen vier Partien konnten die Münchner gewinnen, mit einem Torverhältnis von 15:8. Bei jetzt nur noch 17 Punkten Vorsprung auf Schalke (am Samstag 1:0 in Wolfsburg) kann Bayern in zwei Wochen beim Heimspiel am Ostersamstag gegen Borussia Dortmund nur dann Meister werden, wenn Schalke sein Heimspiel gegen Freiburg nicht gewinnt. Ein eigener Dreier vorausgesetzt. Wird es also wieder nichts mit einer Heimparty? Dies war den Bayern seit der Eröffnung der Allianz Arena 2005 bei acht Titeln seitdem nicht vergönnt. „Wir haben nicht so den Zugriff bekommen, waren ein Stück weit zu passiv. Die Rotation darf keine Ausrede sein, alle Spieler haben Weltklasseformat. In zwei Wochen müssen wir wieder ein besseres Spiel machen“, sagte Torhüter Sven Ulreich nach dem Spiel bei Sky. Und Trainer Jupp Heynckes meinte: „Wir sind auf einen Gegner getroffen, der sehr laufstark war und gutes Pressing gespielt hat. Ich muss klar sagen, dass Leipzig verdienter Sieger ist. Das war heute ein überragender Gegner, das muss man anerkennen. Ich fahre morgen nach Hause und mache eine Woche Urlaub.“