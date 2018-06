Lexus RX L: Ein Heer von Assistenzsystemen

Seit 20 Jahren gibt es den RX mittlerweile, er hat sich seit 1998 weltweit 2,7 Millionen Mal verkauft, in Europa wurden rund eine Viertelmillion davon abgesetzt. Lexus bezeichnet ihn als das erste Premium-SUV weltweit, und auch der RX L ist ein Trendsetter - er ist der erste Lexus überhaupt in Europa mit mehr als fünf Plätzen. Damit hört die Differenzierung zum "normalen" RX aber auch schon auf. Denn auch die Langversion will mit edlem Chrom und Holz begeistern, mit bequemen Ledersesseln und mit reichlich Fahrkomfort. Die sehr sanft abgestimmte Federung und die etwas indirekt wirkende Lenkung sorgen dafür, dass das Fünf-Meter-Gefährt nicht gerade wie ein agiler Kurvenkünstler rüberkommt, dazu passt auch die auf 180 km/h gedrosselte Höchstgeschwindigkeit. Doch an diesem Thema arbeitet Lexus Deutschland noch - 200 km/h dürften es für deutsche Autobahnen schon sein.