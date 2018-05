VW Touareg - satte Beschleunigungswertem nicht einhaltbarer Normverbrauch

Der erwähnte Diesel, der schon die künftigen Abgasgrenzwerte nach Euro 6 d-TEMP erfüllt, leistet aus drei Liter Hubraum 210 kW286 PS, bringt es auf maximal 600 Newtonmeter und beschleunigt den großen Wolfsburger nach einer minimalen Anfahr-Verzögerung durch die Achtgang-Automatik beim Vollgasstart in 6,1 Sekunden auf 100 und letztlich bis auf 238 km/h. Sehr anständige Werte, die den Normverbrauch von 6,9 Liter in weite Ferne rücken lassen. In der Realität, speziell beim Einsatz auf deutschen Autobahnen, sind wohl zweistellige Verbrauchswerte beim großen Allradler eher die Regel als die Ausnahme. Von nichts kommt nun mal nichts. Eine 170 kW/231 PS starke Version des Dreilitermotors bietet VW in Kürze ebenso an, im Herbst sollen noch ein 250 kW/340 PS starker Benziner und ein V8-Diesel mit 310 kW/421 PS nachgereicht werden.