Das rät ein Experte den Münchnern

Nichtrenovierte Objekte, so stellen die Makler fest, "sind nur schwer vermarktbar". Den Interessenten fehle es an Zeit und Lust, zu renovieren. Vor allem aber ließen sich kaum Handwerker finden, die Zeit für neue Aufträge hätten. Ebenfalls schlecht zu verkaufen sind denkmalgeschützte Immobilien, weil sie "stark reglementiert sind und dadurch für Kaufinteressenten zeit- und kostenintensiv".

Was Münchner aus den neuen Preistrends für Schlüsse ziehen sollen? "Trotzdem eine Wohnung kaufen und selber bewohnen", sagt Kippes. Solange die Zinsen so niedrig seien wie jetzt, lohne sich – bei den horrenden Mieten und noch immer steigenden Preisen – ein Kauf nach wie vor.

Bei welchem Quadratmeterpreis endlich Schluss sein wird mit immer neuen Irrsinnskaufpreisen? Da wollen sich die Immo-Experten (noch) nicht wirklich festlegen. Zeit für einen Preisschrauben-Stopp wäre jedenfalls längst. Im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt kostet Baugrund heute, Achtung: vier Mal so viel. Wohnblöcke sind fast drei Mal so teuer. Und Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen kosten weit über das Doppelte von damals.

Hintergrund: In Frankfurt wird viel mehr investiert als in München

Bei Gewerbe- und Wohnungsinvestitionen liegt Frankfurt am Main derzeit vor München. Das geht aus neuen Zahlen des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle (JLL) hervor. Ein Grund laut Experten: Vor allem große institutionelle Investoren, etwa Versicherungen und Pensionsfonds, scheuen kleinteilige Investitionen wegen des großen Aufwands im Bestand. Viel lieber investieren sie in einen mehrere hundert Millionen Euro teuren Büroturm als in fünf kleinere Gebäude. Oder auch: in die Hochhausstadt Frankfurt statt ins architektonisch eher gemütliche München.

Die neue Studie nennt für die ersten drei Quartale 2018 für Frankfurt im gewerblichen Immobilienmarkt ein Transaktionsvolumen von 8,1 Milliarden Euro, im doppelt so großen München liegt der Wert nur bei 4,9 Milliarden. Auch Fabian Klein vom Dienstleister CBRE sieht einen Mangel an attraktiven Angeboten in München als Hauptgrund für fehlende Investitionen. „Immobilien im Wert von mehr als 250 Millionen Euro hat München nicht zu bieten“, sagte er dieser Tage der „FAZ“. Zudem weise München ja kaum neue Entwicklungen auf. „In der Innenstadt geht da ja gar nichts.“ Frankfurt hingegen steht derzeit voller Baukräne – so wird etwa der höchste deutsche Wohnturm gebaut.

Nur im Einzelhandel und im Hotelgewerbe bevorzugen Investoren laut JLL weiterhin München vor Frankfurt. Hier sei die deutlich höhere Einwohnerzahl entscheidend – und, dass München immer noch als deutlich attraktiveres Touristenziel gilt als die Metropole am Main.