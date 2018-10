Erstaunliche Beichte Sophie Turner & Maisie Williams: "GoT"-Stars kifften in der Badewanne

Dass die beiden "Game of Thrones"-Schwestern Arya und Sansa Stark alias Maisie Williams (21) und Sophie Turner (22) im wahren Leben beste Freundinnen sind, zeigen sie bei jedem Auftritt in der Öffentlichkeit. Wie weit ihre Beziehung zueinander aber wirklich geht, das hat nun Turner mit einem überraschenden Geständnis enthüllt. So wären die zwei auch schon zusammen in der Badewanne gelandet - nachdem sie gemeinsam Gras geraucht haben. Das berichtet die Seite "Vulture".