In immer mehr Städten gibt es Schutzzonen. So hat dieses Jahr die Stadt Fürth eine Verbotsszone für Feuerwerk in der Innenstadt errichtet. Auch in den bayerischen Städten Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Regensburg und Würzburg wurden Schutzzone festgelegt, in denen das Abbrennen von Pyrotechnik und teilweise die Mitnahme von zerbrechlichen Gegenständen wie Gläser oder Flaschen untersagt ist. In München gibt es solch eine Schutzzone nicht.