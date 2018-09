Die voreiligen Gratulationen und Kapitulationen aus der Bundesliga mit Blick auf die siebte Meisterschaft in Folge, die der FC Bayern in dieser Saison gewinnen könnte, sind auch Trainer Niko Kovac nicht entgangen. "Ich lasse mich nicht von den Kollegen anderer Klubs einlullen", sagte der 46-Jährige, der in sein Engagement als neuer Bayern-Coach mit sieben Siegen in sieben Pflichtspielen überaus erfolgreich gestartet ist (hier die ganze Pressekonferenz nachlesen).