Erst verplappert, nun bestätigt "Ein Junge!": Geheimnis um Sila Sahins Nachwuchs endlich gelüftet

Ihre Vorfreude auf den anstehenden Familienzuwachs kennt inzwischen keine Grenzen mehr, wie Sahin verrät: "Ich möchte den Kleinen jetzt kennenlernen. Die Schwangerschaft wird auch langsam anstrengend. Dabei will ich mich gar nicht über meine Problemchen wie Schlaflosigkeit beschweren." Ein Körnchen Sorge sei aber noch immer vorhanden: "Nach der Fehlgeburt bin ich so erleichtert, dass bisher alles in Ordnung ist. Mein Glück fassen kann ich aber erst so richtig, wenn der Kleine auf meiner Brust liegt."