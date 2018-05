München - Unzählige Fans des TSV 1860 stellten eine These auf. In Foren. In den Sozialen Medien. In ebenso leidenschaftlich wie erleichtert geführten Diskussionen sprachen oder sangen sie folgende Worte, die wohl noch viel mehr Löwen-Anhänger unterschreiben würden: (Sascha) Mölders ist die geilste Sau der Welt.