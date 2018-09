Erst sah es wie ein Notfall aus Polizei durchsucht Chers Villa mit Großaufgebot

Eigentlich hätte Cher derzeit allen Grund zur Freude. Im Rahmen ihrer Tour tritt sie noch einige Wochen lang in Australien auf, bevor sie Ende Oktober und Anfang November wieder in Las Vegas auf der Bühne steht. Außerdem ist am 28. September ihr neues Album "Dancing Queen" erschienen. Auf der CD sind zehn Interpretationen berühmter ABBA-Songs zu finden, darunter eben auch zu "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" und "Waterloo".