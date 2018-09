Den Angaben zufolge war bei der Übung am Mittwochabend eine Seilbahnkabine außerhalb der Betriebszeit schwer beschädigt worden, als ein unbemannter Bergekorb zwischen Stütze und Bergstation mit der ebenfalls unbemannten Seilbahnkabine kollidierte. Auslöser war ersten Untersuchungen zufolge ein gerissener Kettenzug in der Bergstation, weshalb der Bergewagen ungebremst in die Seilbahnkabine prallte.